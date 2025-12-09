Более 1,4 тысячи голов скота без документов задержано в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 9 декабря. Более 1,4 тысячи голов скота без сопроводительных документов задержано на ветеринарном КПП в поселке Солзан Слюдянского района и возвращено к месту отгрузки. Усиление контроля связано с выявлением случаев пастереллеза сельскохозяйственных животных в Забайкальском крае, в связи с чем вывоз крупного и мелкого рогатого скота, а также мясных продуктов, из региона запрещен.