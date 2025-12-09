Более 1,4 тысячи голов скота без документов задержано в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 9 декабря. Более 1,4 тысячи голов скота без сопроводительных документов задержано на ветеринарном КПП в поселке Солзан Слюдянского района и возвращено к месту отгрузки. Усиление контроля связано с выявлением случаев пастереллеза сельскохозяйственных животных в Забайкальском крае, в связи с чем вывоз крупного и мелкого рогатого скота, а также мясных продуктов, из региона запрещен.
Как сообщает пресс-служба облправительства области, размещение поста направлено на повышение биологической безопасности Приангарья.
«С момента организации контроля, а именно с 14 ноября, на границе с Бурятией досмотрено 3 896 транспортных средств. По результатам проверок задержано 34 автомобиля, в которых перевозили крупнорогатый скот без ветеринарно-сопроводительных документов и 563 кг мяса», — сказал замруководителя службы ветеринарии Приангарья Иван Лобыцин.
Напомним, мясная и молочная продукция, реализуемая без ветеринарных сопроводительных документов на стихийных рынках или «с рук», представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья населения. Служба ветеринарии Иркутской области настоятельно рекомендует приобретать продукцию животного происхождения исключительно в официальных торговых точках и на рынках, где проводятся обязательные ветеринарно-санитарные исследования, подтверждающие её безопасность.