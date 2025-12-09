Провалившие экзамены тюменские школьники смогут бесплатно отучиться на рабочих

Не сданный экзамен — не приговор.
В Тюменской области хотят оказывать поддержку школьникам, которые не сдали ГИА: они смогут бесплатно получить рабочие специальности в колледжах. Соответствующий законопроект внесен в областную думу.
«Органы госвласти субъектов РФ наделены правом на предоставление господдержки профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих лицам, получившим на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшим ГИА в установленные сроки. Предлагается наделить соответствующим полномочием исполнительные органы Тюменской области в сфере образования», — говорится в документе.
Изменения разработаны в связи с принятием аналогичного федерального закона. Другими словами, если школьники не сдадут экзамены, они смогут отправиться в колледжи и бесплатно получить рабочую специальность. Нововведение вступит в силу с 1 января.