Провалившие экзамены тюменские школьники смогут бесплатно отучиться на рабочих

«Органы госвласти субъектов РФ наделены правом на предоставление господдержки профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих лицам, получившим на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшим ГИА в установленные сроки. Предлагается наделить соответствующим полномочием исполнительные органы Тюменской области в сфере образования», — говорится в документе.