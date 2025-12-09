Иркутян предупредили о подорожании проезда в автобусах до 50 рублей

Администрация Иркутска получила уведомления от перевозчиков о росте тарифов на нескольких ключевых маршрутах. Повышение пройдет в два этапа и затронет маршруты, пользующиеся высоким спросом у горожан.
Первое подорожание начнется с 25 декабря 2025 года. Стоимость проезда на шести коммерческих маршрутах вырастет до 50 рублей. В список вошли:
№ 4 (Центральный рынок — мкр Университетский);
№ 10 т (Синюшина гора — Центральный рынок через ГЭС);
№ 12 (Верхняя Набережная — сквер Кирова);
№ 16к (мкр Солнечный — сквер Кирова, один из самых загруженных);
№ 22 (Первомайский — Центральный рынок через Академический мост);
№ 45 (Первомайский — район аэропорта через плотину ГЭС).
Еще на двух маршрутах с 1 января 2026 года цена поднимется до 40 рублей:
№ 10 (Ново-Ленино — Второй Иркутск в Ленинском районе);
№ 59 (кольцевой в мкр Зелёном).
Перевозчики объясняют повышение ростом цен на топливо, запчасти, обслуживание и общей инфляцией. Власти не компенсируют им разницу в затратах, поэтому решение о новом тарифе принимается самостоятельно по уведомительному принципу.
Для пассажиров это означает рост ежемесячных расходов на транспорт на 20−30%, особенно для тех, кто делает пересадки. Ситуацию усугубляет и планируемое с 1 января повышение тарифа в муниципальном транспорте до 37 рублей.
Администрация города рекомендует жителям для экономии активнее использовать безналичную оплату и социальные карты, где действуют льготы и накопительные скидки.
Ранее сообщалось о подорожании стоимости проезда на двух иркутских маршрутах.