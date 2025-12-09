Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутян предупредили о подорожании проезда в автобусах до 50 рублей

Подорожание проезда затронет восемь маршрутов.

Источник: Freepik

Администрация Иркутска получила уведомления от перевозчиков о росте тарифов на нескольких ключевых маршрутах. Повышение пройдет в два этапа и затронет маршруты, пользующиеся высоким спросом у горожан.

Первое подорожание начнется с 25 декабря 2025 года. Стоимость проезда на шести коммерческих маршрутах вырастет до 50 рублей. В список вошли:

№ 4 (Центральный рынок — мкр Университетский);

№ 10 т (Синюшина гора — Центральный рынок через ГЭС);

№ 12 (Верхняя Набережная — сквер Кирова);

№ 16к (мкр Солнечный — сквер Кирова, один из самых загруженных);

№ 22 (Первомайский — Центральный рынок через Академический мост);

№ 45 (Первомайский — район аэропорта через плотину ГЭС).

Еще на двух маршрутах с 1 января 2026 года цена поднимется до 40 рублей:

№ 10 (Ново-Ленино — Второй Иркутск в Ленинском районе);

№ 59 (кольцевой в мкр Зелёном).

Перевозчики объясняют повышение ростом цен на топливо, запчасти, обслуживание и общей инфляцией. Власти не компенсируют им разницу в затратах, поэтому решение о новом тарифе принимается самостоятельно по уведомительному принципу.

Для пассажиров это означает рост ежемесячных расходов на транспорт на 20−30%, особенно для тех, кто делает пересадки. Ситуацию усугубляет и планируемое с 1 января повышение тарифа в муниципальном транспорте до 37 рублей.

Администрация города рекомендует жителям для экономии активнее использовать безналичную оплату и социальные карты, где действуют льготы и накопительные скидки.

Ранее сообщалось о подорожании стоимости проезда на двух иркутских маршрутах.