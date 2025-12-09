В Крыму после обращения депутатов Госдумы возбудили дело об избиении участницы СВО

«~С момента, как они съехались, все звонки она делала по разрешению~, поговорить с ней наедине невозможно, приехать я не мог, учился в другом городе, да и не знал ни улицу, ни дом, в котором они живут, — вспоминает Артем в разговоре с “Газетой.Ru”. — Я маме говорил, что это какой-то мутный тип, тем более банк ее к своему номеру привязал, уходи. Но, наверное, он усыпил в ней бдительность».