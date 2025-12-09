Бизнесмены стали студентами Международной школы предпринимательства ТюмГУ

Поступив к нам, студенты уже становятся частью бизнес-социума, они имеют возможность нарабатывать связи в предпринимательской среде и среди государственных и муниципальных служащих. Они также могут найти бизнес-партнеров или инвесторов и уже во время учебы начать у них практиковаться. А для меня главное, что из стен Школы выходят готовые к успешной жизни выпускники. Если мы правильно выполним все плановые задачи, то 80 процентов наших выпускников станут успешными предпринимателями, а остальные будут успешными функционерами на госслужбе, в частных компаниях. Потому что функции, которым мы их обучаем, универсальны: как правильно принимать решение и быстро его реализовать, как изучать окружающую среду, как управлять своим эмоциональным состоянием и состоянием окружающих… И при этом студенты находятся в среде, которая поможет минимизировать ошибки.