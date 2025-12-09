В Челябинск вернутся потепление и снегопады

Синоптики предупреждали о холодах, которые придут в регион в первой декаде декабря. В ночь на 9 декабря в Челябинске было около 24 градусов мороза, в регионе до 26 градусов ниже нуля. Кроме того, в ночь на понедельник выпало до половины месячной нормы осадков.