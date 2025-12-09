Ричмонд
В Беларуси могут увеличить плату за сбор упаковки от молока, яиц и другой еды

МинЖКХ хочет изменить условия сбора и переработки упаковки от мяса, молока, яиц и другой еды.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет обсудить вопросы обращения с отходами товаров и упаковки. Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ подготовили для ограничения выпуска неперерабатываемых товаров и упаковки.

Например, предлагается убрать льготы на определенную упаковку из пластмасс для ряда социально значимых товаров, в том числе мяса, молока, яиц, хлеба, круп, макарон, сахара и т.д. Еще хотят увеличить плату за сбор, обезвреживание и (или) использование определенных видов упаковки, выполненной из неперерабатываемых или сложноперерабатываемых материалов.

При этом производителям и поставщикам строительных изделий и стройматериалов, использующих труд инвалидов предлагают добавить льготы. А еще хотят пересмотреть расчет процента использования отходов по некоторым льготам для производителей, частично использующих отходы или вторичные полимерные материалы в своем производстве.

Общественные обсуждения будут проходить с 8 по 18 декабря 2025 года.

А еще ЖКХ сказало об изменениях срока капремонта жилых домов в Беларуси.

Между тем в Минске елочные базары начнут работать с 15 декабря.