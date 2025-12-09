Ричмонд
Фильм сотрудницы пермского ГУФСИН о женщинах, убивших мужей-тиранов, отмечен на международном фестивале

Документальная лента «Нечужие» получила приз Зрительского жюри III Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC, который завершился в Красноярске. Фильм сняла глава пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю Нина Изотова. Он рассказывает о женщинах, пострадавших от домашнего насилия, которые отбыли свой срок в колониях за убийство мужей-тиранов. Режиссер показывает первые шаги женщины на свободе после многолетнего заключения.

Фильм Нины Изотовой рассказывает, как живуь женщины после освобождения из колонии (архивное фото).

«Впервые в истории фестиваля были вручены призы Зрительского жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий Красноярска. Их выбором стал фильм “НЕЧУЖИЕ” Нины Изотовой — мощная история о новой жизни после тюрьмы, которая трогает до слез», — указано сна сайте фестиваля SiberiaDOC. Нина Изотова отметила, что ее фильм родился именно на этом фестивале, на сценарной мастерской в 2021 году.

Ранее лента «Нечужие» получила специальное упоминание жюри на международном кинофестивале «Докер» в Москве. Экспертное жюри отметило работу в номинации короткометражных фильмов, охарактеризовав картину как «фильм, вселяющий надежду на новую жизнь».