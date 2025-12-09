Фильм сотрудницы пермского ГУФСИН о женщинах, убивших мужей-тиранов, отмечен на международном фестивале

«Впервые в истории фестиваля были вручены призы Зрительского жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий Красноярска. Их выбором стал фильм “НЕЧУЖИЕ” Нины Изотовой — мощная история о новой жизни после тюрьмы, которая трогает до слез», — указано сна сайте фестиваля SiberiaDOC. Нина Изотова отметила, что ее фильм родился именно на этом фестивале, на сценарной мастерской в 2021 году.