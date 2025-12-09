Вооруженные грабители похитили восемь гравюр Матисса из библиотеки в Бразилии

В библиотеку имени Марио де Андраде в Сан-Паулу ворвались двое вооруженных мужчин, которые похитили минимум 13 гравюр художников Анри Матисса и Кандиду Портинари. Об этом сообщает G1.
Во время ограбления в библиотеке находились несколько посетителей и охранник. Совершив кражу, злоумышленники скрылись. По данным полиции, они уехали на метро.
Правоохранители продолжают их поиски. Уточняется, что личности предполагаемых участников ограбления установлены, однако задержать их пока не удалось.
В момент происшествия камеры видеонаблюдения работали, а все похищенные гравюры были застрахованы, сообщается в публикации.
