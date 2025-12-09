Людмила Бабушкина и Денис Паслер поздравили свердловчан с Днем Героев Отечества

Также уральцев с Днем Героев Отечества поздравил Губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отмечает, что этот праздник воплощает уважение жителей региона к тем, кто обеспечивает безопасность и благополучие России. Также глава Свердловской области подчеркнул, что поступки героев-земляков — это пример для подрастающего поколения и воспитания молодежи.