Людмила Бабушкина и Денис Паслер поздравили свердловчан с Днем Героев Отечества

Свердловчан поздравили с Днем Героев Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с Днем Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

— Мы гордимся земляками, удостоенными высоких званий Героев России, Героев Труда Российской Федерации, Героев социалистического труда, Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, — говорится в тексте поздравления.

Также уральцев с Днем Героев Отечества поздравил Губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отмечает, что этот праздник воплощает уважение жителей региона к тем, кто обеспечивает безопасность и благополучие России. Также глава Свердловской области подчеркнул, что поступки героев-земляков — это пример для подрастающего поколения и воспитания молодежи.