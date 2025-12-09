Людмила Бабушкина и Денис Паслер поздравили свердловчан с Днем Героев Отечества

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с Днем Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
— Мы гордимся земляками, удостоенными высоких званий Героев России, Героев Труда Российской Федерации, Героев социалистического труда, Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, — говорится в тексте поздравления.
Также уральцев с Днем Героев Отечества поздравил Губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отмечает, что этот праздник воплощает уважение жителей региона к тем, кто обеспечивает безопасность и благополучие России. Также глава Свердловской области подчеркнул, что поступки героев-земляков — это пример для подрастающего поколения и воспитания молодежи.