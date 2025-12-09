Полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть женщину на переходе в Шахтах

В Шахтах погибла пожилая женщина в результате наезда автомобиля. Авария произошла в понедельник, 8 декабря, около 16:50 на перекрестке улиц Достоевского и Громова.
По предварительной информации, водитель неустановленного автомобиля сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу по ходу движения машины. От полученных травм она скончалась на месте.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП и разыскивают скрывшегося водителя.
