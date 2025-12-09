В ХМАО отменили денежную выплату на ребенка для мигрантов

Согласно пояснительной записке к документу, нововведение позволит сэкономить около 8 миллионов рублей в год. Количество получателей сократится примерно на четыреста семей. С начала работы программы подарок «Расту в Югре» получили 106 229 семей. Из них 1 169 — иностранные граждане. Только в 2025 году выплату оформили 309 таких семей, что составляет около одного процента от всех получателей. Всего на проект направили 23 миллиона рублей.