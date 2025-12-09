Институт нацпамяти Украины запретил Екатерину II

Институт национальной памяти Украины включил Екатерину II в перечень лиц, связанных с «символикой российской имперской политики», следует из информации на официальном сайте института.
В сообщении говорится: «Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Екатерина II — российская императрица, занимавшая руководящие должности в органах власти и управления Российской империи».
Екатерина II — императрица и самодержица Всероссийская, правившая с 1762 по 1796 год. Она была племянницей шведского короля Адольфа Фридриха и двоюродной племянницей прусского короля Фридриха Великого. Екатерина, дочь владетельного князя Ангальт-Цербстского, заняла престол в результате дворцового переворота, свергнув своего мужа Петра III, который вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.
Её восхождение на трон повторило прецедент, созданный Екатериной I, которая в 1725 году сменила своего покойного супруга Петра Великого. Эпоха Екатерины II ознаменовалась усилением крепостного права и значительным расширением привилегий дворянства.