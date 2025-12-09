Институт нацпамяти Украины запретил Екатерину II

Екатерина II — императрица и самодержица Всероссийская, правившая с 1762 по 1796 год. Она была племянницей шведского короля Адольфа Фридриха и двоюродной племянницей прусского короля Фридриха Великого. Екатерина, дочь владетельного князя Ангальт-Цербстского, заняла престол в результате дворцового переворота, свергнув своего мужа Петра III, который вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.