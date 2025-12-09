Минтруда предупредило о нюансах графика отпусков в Беларуси на 2026 год

В Беларуси существуют важные нюансы, связанные с графиком отпусков на 2026 год, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве подчеркнули, что график отпусков на календарный год должен быть составлен не позднее 5 января. Если иной срок не устанавливают коллективный договор либо соглашение между нанимателем и профсоюзом.
В небольших организациях график отпусков может быть составлен сразу для всего коллектива работников. А в организациях со сложной структурой графики составляются по структурным подразделениям.
При согласовании графика наниматель должен учитывать мнение работника, если это не препятствует деятельности организации и реализации прав других работников. Также учитываются желания категорий работников, которым отпуск должен предоставляться летом или в другое удобное время.
Согласовывается с профсоюзом график отпусков, если это предусмотрено коллективным договором.
— График отпусков утверждается руководителем организации и доводится до сведения всех работников, — подытожили в Минтруда.
