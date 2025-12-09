Ричмонд
Минтруда предупредило о нюансах графика отпусков в Беларуси на 2026 год

Минтруда предупредило белорусов о нюансах графика отпусков в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси существуют важные нюансы, связанные с графиком отпусков на 2026 год, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве подчеркнули, что график отпусков на календарный год должен быть составлен не позднее 5 января. Если иной срок не устанавливают коллективный договор либо соглашение между нанимателем и профсоюзом.

В небольших организациях график отпусков может быть составлен сразу для всего коллектива работников. А в организациях со сложной структурой графики составляются по структурным подразделениям.

При согласовании графика наниматель должен учитывать мнение работника, если это не препятствует деятельности организации и реализации прав других работников. Также учитываются желания категорий работников, которым отпуск должен предоставляться летом или в другое удобное время.

Согласовывается с профсоюзом график отпусков, если это предусмотрено коллективным договором.

— График отпусков утверждается руководителем организации и доводится до сведения всех работников, — подытожили в Минтруда.

Ранее Минтруда сообщило, что большие выходные ожидают белорусов в декабре.

Еще в Беларуси ищут человека на вакансию с зарплатой 20 тысяч рублей.

И в Беларуси могут увеличить плату за сбор упаковки от молока, яиц и другой еды.