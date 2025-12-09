Американка врезалась в самолет, севший на аварийную посадку на трассу во Флориде

Жительница американского штата Флорида врезалась в небольшой самолет, который сел на аварийную посадку на трассу прямо во время вечернего движения. По данным телеканала Fox35, в результате инцидента один человек получил травмы.
Сообщается, что на борту находились двое 27-летних мужчин — пилот из Орландо и пассажир из Темпл-Террас. Они не пострадали.
За рулем Toyota Camry была 57-летняя женщина. Ее доставили в больницу Вьера с легкими травмами.
Причины вынужденной посадки пока не установлены. Местные власти отметили, что расследованием займется Федеральное управление гражданской авиации, передает телеканал.
О другом случае рассказал создатель авиационного портала Live And Let’s Fly Мэттью Клинт. Пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом.
Ранее самолет, перевозивший гуманитарную помощь для Ямайки, разбился на заднем дворе жилого дома в американском штате Флорида. По данным СМИ, все находившиеся на борту погибли.