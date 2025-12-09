По делу бывшего главы Красноярска Владислава Логинова проходят 12 человек

Напомним, что в начале июня Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.