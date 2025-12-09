По делу бывшего главы Красноярска Владислава Логинова проходят 12 человек

По делу о взятках бывшего главы Красноярска Владислава Логинова проходят 12 человек, в том числе действующие чиновники. Об этом рассказал прокурор края Роман Тютюник на совместной пресс-конференции с главой регионального МВД и руководителем Следственного комитета.
Экс-мэр стал рекордсменом по размеру взятки в 2025 году, получив более 180 миллионов рублей и баню. На втором месте — экс-глава красноярского ФМБА Борис Баранкин (у него 16 миллионов рублей).
Напомним, что в начале июня Логинову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.
По статье «Получение взятки в особо крупном размере» бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.