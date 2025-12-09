Когда сосед хуже ремонта: в Ташкенте мужчина перегородил лестничную площадку старой ванной и унитазом

Кто-то выставляет пакеты с мусором прямо у двери, кто-то захламляет общие проходы ненужными вещами и строительным хламом. На жалобы и просьбы навести порядок, как правило, слышится один ответ: «Пиши куда хочешь».
Одну из таких ситуаций недавно описал житель Ташкента. В социальных сетях он опубликовал фото: сосед, делавший ремонт, полностью перекрыл проход на лестничной площадке, выставив туда старые унитаз и ванну. Дом — четырёхэтажный и без лифта, теперь пройти по площадке стало практически невозможно, не говоря уже о проходе с детской коляской или крупными вещами.
На просьбы убрать этот мусор сосед не реагирует, более того — хамит и игнорирует просьбы других жителей.
Понятно, что ремонт — дело нужное, но почему должны страдать остальные жильцы? Неужели так сложно донести мусор вниз и вынести его на улицу? Но, видимо, логика у таких соседей другая: если спустить мусор вниз, его увидят и могут оштрафовать, а на площадке «не видно».
В комментариях пользователи советуют жителю обратиться к участковому, чтобы нарушителя оштрафовали. Можно также пожаловаться в МЧС, ведь подобный хлам на лестничной площадке нарушает нормы пожарной безопасности.
В очередной раз убеждаемся: хорошие соседи — важнее любого ремонта в покупаемой квартире.