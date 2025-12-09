Суд утвердил мировое соглашение по иску РАО к Чеботиной на 160 тысяч рублей

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Российским авторским обществом (РАО) и певицей Люсей Чеботиной. Это следует из материалов дела.
РАО ранее потребовало взыскать с артистки 160 тысяч рублей компенсации за незаконное публичное исполнение произведений, права на которые принадлежат другим авторам.
В рамках рассмотрения иска стороны пришли к мировому соглашению, условия которого суд признал законными и утвердил.
Напомним, РАО подало иск к Чеботиной за использование хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого на концерте «Первая леди» без согласования. На шоу прозвучало восемь композиций без разрешения правообладателей.
Кроме того, сообщалось о подготовке еще одного иска на 76 тысяч рублей. Представители РАО отметили, что даже зарубежная музыка в России охраняется, а средства от ее исполнения аккумулируются на спецсчетах по указу Президента РФ.