Герасимов назвал главную задачу группировки «Центр» после освобождения Красноармейска

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во вторник, 9 декабря, заявил, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки «Центр» является ликвидация формирований Вооруженных сил Украины, окруженных у города Димитрова.

По его словам, южная часть населенного пункта освобождена, что составляет свыше 30 процентов от общего количества зданий в Димитрове.

— В ходе работы на передовом пункте управления общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, — говорится в публикации в Telegram-канале Минобороны РФ.

1 декабря начальник Генштаба Герасимов в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.

Россия занимает территорию на Украине самыми быстрыми темпами с начала боевых действий на фоне зашедших в тупик мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом сообщила газета The Telegraph.

