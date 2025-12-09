Главные новости к утру 9 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 декабря 2025.
Полянский заявил о попытках Европы сорвать мирные усилия РФ и США
Первый заместитель постпреда РФ при ООН на заседании Совета Безопасности организации заявил, что европейские союзники Киева намеренно препятствуют реализации мирных усилий Москвы и Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Он добавил, что Европа старается не допустить краха своего проекта «анти-Россия».
Европа объявит решение по активам РФ, Япония отказалась от конфискации
Страны ЕС близки к соглашению об изъятии замороженных российских активов и могут объявить об этом до конца декабря. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник из британского правительства. В правительстве Японии отказались от предложения ЕС экспроприировать российские активы по юридическим причинам.
ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи
ВМС Таиланда пытаются вытеснить камбоджийских военных с таиландской территории в провинции Трат. Камбоджа сосредоточила в районе конфликта группы спецназначения, снайперов и реактивные системы залпового огня. Таиландские войска намерены заставить камбоджийские подразделения освободить занятые ими участки.
Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достиг договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о транзитных поставках российского газа. Турецкая сторона дала гарантии функционирования маршрута. Орбан заявил, что с начала 2025 года Венгрия уже импортировала 7,5 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку».
США разрешили Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что разрешил Nvidia поставки продвинутых чипов искусственного интеллекта H200 в Китай. Он уточнил, что рассказал об этом председателю КНР Си Цзиньпину лично. Трамп отметил, что экспорт чипов будет производиться на условиях, обеспечивающих национальную безопасность.