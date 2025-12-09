Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 9 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 9 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 декабря 2025.

Полянский заявил о попытках Европы сорвать мирные усилия РФ и США

Первый заместитель постпреда РФ при ООН на заседании Совета Безопасности организации заявил, что европейские союзники Киева намеренно препятствуют реализации мирных усилий Москвы и Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Он добавил, что Европа старается не допустить краха своего проекта «анти-Россия».

Европа объявит решение по активам РФ, Япония отказалась от конфискации

Страны ЕС близки к соглашению об изъятии замороженных российских активов и могут объявить об этом до конца декабря. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник из британского правительства. В правительстве Японии отказались от предложения ЕС экспроприировать российские активы по юридическим причинам.

ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению военных Камбоджи

ВМС Таиланда пытаются вытеснить камбоджийских военных с таиландской территории в провинции Трат. Камбоджа сосредоточила в районе конфликта группы спецназначения, снайперов и реактивные системы залпового огня. Таиландские войска намерены заставить камбоджийские подразделения освободить занятые ими участки.

Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достиг договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о транзитных поставках российского газа. Турецкая сторона дала гарантии функционирования маршрута. Орбан заявил, что с начала 2025 года Венгрия уже импортировала 7,5 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку».

США разрешили Nvidia поставлять продвинутые чипы в Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что разрешил Nvidia поставки продвинутых чипов искусственного интеллекта H200 в Китай. Он уточнил, что рассказал об этом председателю КНР Си Цзиньпину лично. Трамп отметил, что экспорт чипов будет производиться на условиях, обеспечивающих национальную безопасность.