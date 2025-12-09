Главные новости к утру 9 декабря 2025 года

Страны ЕС близки к соглашению об изъятии замороженных российских активов и могут объявить об этом до конца декабря. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник из британского правительства. В правительстве Японии отказались от предложения ЕС экспроприировать российские активы по юридическим причинам.