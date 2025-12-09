Мост у Телецентра в Омске сохранит прежний режим работы до нового года

Власти пояснили, что перенос связан с желанием избежать дополнительных неудобств для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта в преддверии новогодних праздников и массовых мероприятий на GDrive-Арене. В связи с этим все ключевые переключения на мосту решено провести именно в каникулы, когда загруженность дорог минимальна. Ранее мы писали, что глэмпинг на берегу Иртыша под Омском выставлен на продажу за 8 млн рублей.