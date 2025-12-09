Ричмонд
Мост у Телецентра в Омске сохранит прежний режим работы до нового года

Переключение движения на вторую половину моста планируется выполнить только в период новогодних каникул.

Источник: Комсомольская правда

Сроки завершения ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра не нарушаются. об этом стало известно после посещения объекта руководством региона.

«Вместе с мэром Омска Сергеем Николаевичем Шелестом оценили ход работ по капитальному ремонту моста имени 60 лет ВЛКСМ. Работы ведутся активно. Поставил задачу мэрии города плотнее взаимодействовать с подрядчиком и в особом режиме держать на контроле трудовые отношения со строителями», — отметил Виталий Хоценко.

Однако, перед Новым годом, чтобы не создавать неудобство для омичей, переключения движения моста на вторую половину моста не будет. Решение принято коллегиально губернатором Омской области Виталием Хоценко и профильными специалистами.

«Сегодня вместе с главой региона проехали и осмотрели ход ремонта. Работы идут в плановом порядке. Выявленные дефекты вносят коррективы, но безопасность и надежность эксплуатации объекта — приоритет», — в своб очередь сказал Сергей Шелест.

Власти пояснили, что перенос связан с желанием избежать дополнительных неудобств для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта в преддверии новогодних праздников и массовых мероприятий на GDrive-Арене. В связи с этим все ключевые переключения на мосту решено провести именно в каникулы, когда загруженность дорог минимальна. Ранее мы писали, что глэмпинг на берегу Иртыша под Омском выставлен на продажу за 8 млн рублей.