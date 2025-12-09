Ричмонд
В Пермском крае ищут 100-миллионного пассажира электрички

Юбилейный пассажир появится в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Пермская пригородная компания ждет знаменательное событие в своей 15-летней истории. Согласно данным автоматизированной системы учета пассажиров, в декабре пермская электричка перевезет юбилейного 100-миллионного путешественника.

Железнодорожники уже приготовили для «юбиляра» памятный и полезный в быту подарок. Они советуют продолжать путешествовать на электропоездах по всему Пермскому краю и напомнили о большой выгоде сходить в зоопарк с билетами на электричку.

«Это событие завершает 15-летие компании и дает старт 16-му году нашего труда для пермяков», — отметили в Пермской пригородной компании.