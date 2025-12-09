Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавты Рыжиков и Зубрицкий с астронавтом Кимом вернулись на Землю

Международный экипаж МКС вернулся на Землю.

Источник: Комсомольская правда

В Казахстане совершил посадку аппарат корабля «Союз МС-27», вернувший на Землю космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта НАСА Джонатана Кима. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

В сообщении отмечается, что в настоящее время к месту посадки выехали спасатели. Они помогут международному экипажу выбраться из спускаемого аппарата.

Несколько часов назад сообщалось, что корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и Кимом отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле. Трансляцию процесса отстыковки корабля от Международной космической станции вел Роскосмос.

Накануне экипаж Международной космической станции подготовил торт для космонавтов, которые собираются вернуться домой.