Космонавты Рыжиков и Зубрицкий с астронавтом Кимом вернулись на Землю

В Казахстане совершил посадку аппарат корабля «Союз МС-27», вернувший на Землю космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта НАСА Джонатана Кима. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.
В сообщении отмечается, что в настоящее время к месту посадки выехали спасатели. Они помогут международному экипажу выбраться из спускаемого аппарата.
Несколько часов назад сообщалось, что корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и Кимом отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле. Трансляцию процесса отстыковки корабля от Международной космической станции вел Роскосмос.
Накануне экипаж Международной космической станции подготовил торт для космонавтов, которые собираются вернуться домой.