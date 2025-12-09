Космонавты Рыжиков и Зубрицкий с астронавтом Кимом вернулись на Землю

Несколько часов назад сообщалось, что корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и Кимом отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле. Трансляцию процесса отстыковки корабля от Международной космической станции вел Роскосмос.