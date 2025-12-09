Герасимов: Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса

Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения всего Донбасса. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, в городе продолжают проверять жилые районы, из которых в безопасные места вывезли более 200 человек.
Герасимов также отметил, что во время освобождения Красноармейска российские военнослужащие проявили инициативу, действовали слаженно и использовали для ВСУ нетривиальные тактические решения. Наступательные действия российских сил идут практически по всей линии СВО.
— Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно. Желаю вам дальнейших боевых успехов, — цитирует генерала Telegram-канал Минобороны РФ.
Герасимов также заявил, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки «Центр» является ликвидация формирований Вооруженных сил Украины, окруженных у города Димитрова.