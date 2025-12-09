Герасимов: Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса

— Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно. Желаю вам дальнейших боевых успехов, — цитирует генерала Telegram-канал Минобороны РФ.