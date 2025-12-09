Ричмонд
Герасимов: Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса

Взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения всего Донбасса. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в городе продолжают проверять жилые районы, из которых в безопасные места вывезли более 200 человек.

Герасимов также отметил, что во время освобождения Красноармейска российские военнослужащие проявили инициативу, действовали слаженно и использовали для ВСУ нетривиальные тактические решения. Наступательные действия российских сил идут практически по всей линии СВО.

— Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно. Желаю вам дальнейших боевых успехов, — цитирует генерала Telegram-канал Минобороны РФ.

Герасимов также заявил, что после освобождения Красноармейска главной задачей группировки «Центр» является ликвидация формирований Вооруженных сил Украины, окруженных у города Димитрова.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
