В Иркутской области в ноябре упал спрос на подержанные авто

Продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области снизились в ноябре на 8%. Это первое месячное падение после роста в сентябре (4%) и октябре (5%).Об этом сообщает портал Дром.
Спад спроса связан с завершением ажиотажа. Ранее автолюбители спешили купить машины до вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора, а также реагировали на снижение ключевой ставки. После прояснения ситуации активность на рынке снизилась.
— Среди всех марок только немецкие автомобили показали небольшой рост продаж в ноябре — на 3%. Наиболее популярными были Mercedes-Benz E- и C-класса, а также BMW X5. В то же время продажи Volkswagen Polo упали на 27%, — уточняют аналитики.
Наиболее заметное снижение спроса в ноябре зафиксировано на автомобили китайских, американских и европейских брендов — на 17%. Продажи японских машин (их доля на вторичном рынке региона составляет 72%) упали на 7%, отечественных — на 13%, корейских — на 16%.
Несмотря на ноябрьское снижение, общая динамика рынка с начала года остается плавно растущей. Однако по итогам 11 месяцев 2025 года продажи подержанных автомобилей в регионе все еще на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области усилена охрана новогодних ёлок.