На Кубани наблюдается дефицит зоотехников и ветврачей

Агропромышленный комплекс Краснодарского края демонстрирует устойчивость к сезонности, предлагая в декабре 2025 года более 8,7 тыс. вакансий. Аналитика hh.ru показывает, что специалисты в АПК могут рассчитывать на медианную зарплату в 88,7 тыс. рублей, причем в зимний период особенно востребованы цифровые компетенции.
В настоящее время наибольший дефицит наблюдается среди зоотехников и ветеринарных врачей, где на одну вакансию приходится всего 3,6 резюме. При этом, машинисты могут рассчитывать на зарплату до 120,6 тыс. рублей. Заоотехникам предлагают 82 тыс. рублей, ветеринарам — 67, а агрономам — 84 тыс.рублей.
«АПК сегодня — это сложная технологическая система, где все чаще требуются IT-компетенции: от знания систем автоматизации и работы с агродронами до администрирования ПО для учета и логистики», — отмечают аналитики. Так, 4% вакансий в АПК уже предполагают базовые навыки работы с ПК, а в крупных компаниях — опыт с 1С, Figma, GIS-системами и генеративным ИИ.
Традиционные требования, такие как ремонтные работы или знание ветпрепаратов, дополняются спросом на умение работать с программами учета и проводить аналитику данных.