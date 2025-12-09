На Кубани наблюдается дефицит зоотехников и ветврачей

«АПК сегодня — это сложная технологическая система, где все чаще требуются IT-компетенции: от знания систем автоматизации и работы с агродронами до администрирования ПО для учета и логистики», — отмечают аналитики. Так, 4% вакансий в АПК уже предполагают базовые навыки работы с ПК, а в крупных компаниях — опыт с 1С, Figma, GIS-системами и генеративным ИИ.