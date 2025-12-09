На «синей» ветке петербургского метро образовался затор

Утром 9 декабря на Московско-Петроградской линии метро образовался затор. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен» в 08:18.
От станции «Удельная» до «Парнаса» поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. К 08:28 движение на «синей» ветке восстановили.
В 08:28 движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля «Балтийской» с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года.