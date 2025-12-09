Ричмонд
-4°
пасмурно
На «синей» ветке петербургского метро образовался затор

Поезда задерживались по техническим причинам.

Источник: РИА "Новости"

Утром 9 декабря на Московско-Петроградской линии метро образовался затор. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен» в 08:18.

От станции «Удельная» до «Парнаса» поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. К 08:28 движение на «синей» ветке восстановили.

В 08:28 движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля «Балтийской» с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года.