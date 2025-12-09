Запись к врачу через телефоны регистратур вернули приморцам

Очевидно, слухи о приостановке работы номера 1−300 появились на фоне многочисленных сигналов от жителей края о проблемах с дозвоном по нему: ожидание долгое, звонки сбрасываются, а даже при дозвоне до живого, а не роботизированного оператора запись может не состояться из-за сбоев в работы системы. Некоторые приморцы, впрочем, утверждают, что система работает нормально. Скорее всего, локальные проблемы могут возникать у операторов и отдельных организаций.