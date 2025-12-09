Запись к врачу через телефоны регистратур вернули приморцам

Такой порядок обращения в медицинские учреждения является временным, он действует с 8 декабря для регистратур 25 организаций.
Узкопрофильные медицинские учреждения: Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, Краевая клиническая психиатрическая больница, Краевая психиатрическая больница № 1, Краевая психиатрическая больница № 2, Краевой наркологический диспансер, Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр, Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер, Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
Центральные районные больницы: Кавалеровская, Кировская, Красноармейская, Лазовская, Михайловская, Ольгинская, Пластунская, Пограничная, Пожарская, Ханкайская, Хорольская, Чугуевская, Черниговская, Шкотовская.
А также Владивостокская клиническая больница № 1, Приморская краевая клиническая больница № 1, Краевая детская клиническая больница № 2.
Для удобства пациентов отключили автоинформатор, уведомляющий о переходе на единый номер 1−300.
Как долго будет работать временный порядок, не уточняется.
Очевидно, слухи о приостановке работы номера 1−300 появились на фоне многочисленных сигналов от жителей края о проблемах с дозвоном по нему: ожидание долгое, звонки сбрасываются, а даже при дозвоне до живого, а не роботизированного оператора запись может не состояться из-за сбоев в работы системы. Некоторые приморцы, впрочем, утверждают, что система работает нормально. Скорее всего, локальные проблемы могут возникать у операторов и отдельных организаций.