В КНР казнили экс-главу инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки на $156 млн

По данным следствия, в период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй злоупотребил служебным положением, помогая другим получать проекты и финансирование. В мае прошлого года суд приговорил его к смертной казни за взятки, лишил политических прав, а также конфисковал имущество. Апелляцию отклонили, несмотря на сотрудничество со следствием.