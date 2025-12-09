Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР казнили экс-главу инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки на $156 млн

В период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй злоупотребил служебным положением.

Источник: Комсомольская правда

Генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя казнили за получение взяток на общую сумму около 156 млн долларов, передает Центральное телевидение КНР.

По данным следствия, в период с 2014 по 2018 годы Бай Тяньхуэй злоупотребил служебным положением, помогая другим получать проекты и финансирование. В мае прошлого года суд приговорил его к смертной казни за взятки, лишил политических прав, а также конфисковал имущество. Апелляцию отклонили, несмотря на сотрудничество со следствием.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами в Китае усилилась в 2012 году. Теперь в стране действуют восемь правил поведения чиновников, направленные на искоренение бюрократии и нежелательного поведения на госслужбе.

Напомним, в конце сентября этого года экс-главу Минсельхоза КНР Тан Жэньцзянь приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за получение взяток на сумму более 38 млн долларов с 2007 по 2024 годы.