Ни солнца, ни света: В Кишинёве опять отключают электричество на весь день — публикуем адреса

В каких секторах столицы сегодня не будет света?
Поставщик сообщает о запланированных перерывах в поставках электроэнергии.
Ботаника:
Бул. Дачия, 18, 18/1, 20, 22, 22J, 22/2, 22/3, 22/4, Траян, 999 — с 08:50 до 13:00.
Ул. А. Пумнул, 24, 118−126, 131A, 133/1, 153A, 181, пер. А. Пумнул, 114−116, 120−134, 138−144, 150/1, 131−137, 141/145, 183V, Кришана, 29V, 108, 110, 112, бул. Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, Траян, ⅓, 2, 2/1, 2/2, 4 — с 13:00 до 16:30.
Ул. Копэчень, 1−27, 31, 6−12, Дечебал, 2, 9002, Добруша, 1−5, 11, 11A, 11/1, 2−6, 8, 10−12, 16, Фынтынилор, 1−5, 5/1, 9−11, 19−21, 2−16, 20−52, Ю. Гагарина, 10/2, 10/3, 14−16, Мазилилор, 21, 21/1, 25−31, 22−24, 28−30, 32/2, Ойтуз, 1−15, 2−10, Сочилор, 9−13, 13A, Столничень, 1, 1A, 1/1, 3, 7−9, Тиса, 8, Ворничень, 2, 6, 6/1 — с 09:40 до 16:00.
Рышкановка:
Ул. Т. Владимиреску, ⅛ — с 06:00 до 17:00.
Московский пр-т, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28/2,
Студенческая, 5, 9, 999, 9999 — с 09:20 до 16:00.
