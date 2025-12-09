Ещё пять школ перевели на дистанционное обучение после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске

Все службы работают в режиме ЧС, учитывая прогнозируемое понижение температуры. Ситуация на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и прокуратуры. По словам Сергея Петрова, сведения о параметрах теплоносителя в магистралях Ангарска будут публиковаться каждые два часа. На данный момент они составляют от 95 до 124,9°С в зависимости от магистрали: