Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё пять школ перевели на дистанционное обучение после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске

Мэр города Сергей Петров сообщил об оперативной обстановке на текущий момент.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 9 декабря. В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 ещё пять школ переведены на дистанционный формат обучения. Как сообщает мэр города Сергей Петров в своем тг-канале (18+), на данный момент на ТЭЦ-9 уже работают котельные агрегаты № 7, 3, 5, 6, 7, 9, 11.

Согласно оперативной обстановке на 10.00, капитальный ремонт котла № 2 завершится сегодня к 17.00, а 10—11 декабря оборудование должно выйти на нормативные 125 . Теплоисточники: ТЭЦ-10 находится в рабочем режиме.

В детских садах температура воздуха в группах составляет 19−23°С, поэтому все учреждения приняли детей. В школах № 3, 5, 7, 19, 20, 21, 27, 40 и сегодня добавились № 6, 24, 17, 32 и лицей № 1 занятия переведены на дистанционный формат.

В медицинских учреждениях ситуация стабилизируется: дополнительно утеплены контуры, используется тепловое оборудование, пациентов обеспечили одеялами. В жилых домах постепенно повышается температура, жалобы обрабатываются совместно с управляющими компаниями.

Также зарегистрировано одно кратковременное аварийное отключение из-за перегрузки линии, которое было оперативно устранено. За 9 декабря количество обращений в ЕДДС снизилось с более чем 400 до около 20 звонков.

Все службы работают в режиме ЧС, учитывая прогнозируемое понижение температуры. Ситуация на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и прокуратуры. По словам Сергея Петрова, сведения о параметрах теплоносителя в магистралях Ангарска будут публиковаться каждые два часа. На данный момент они составляют от 95 до 124,9°С в зависимости от магистрали:

  • Магистраль № 1 — 98,4
  • Магистраль № 2 — 98,3
  • Магистраль № 3 — 98,2
  • Магистраль № 4 — 96,2
  • Магистраль № 5 −95
  • Магистраль № 6 (ТЭЦ-10) — 124,9

Напомним, температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9 в Ангарске, в ночь на 9 декабря выросла до 96 . Как сообщает пресс-служба Байкальской энергетической компании, энергетики продолжают восстановительные работы.