Ещё пять школ перевели на дистанционное обучение после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске

IrkutskMedia, 9 декабря. В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 ещё пять школ переведены на дистанционный формат обучения. Как сообщает мэр города Сергей Петров в своем тг-канале (18+), на данный момент на ТЭЦ-9 уже работают котельные агрегаты № 7, 3, 5, 6, 7, 9, 11.
Согласно оперативной обстановке на 10.00, капитальный ремонт котла № 2 завершится сегодня к 17.00, а
В детских садах температура воздуха в группах составляет 19−23°С, поэтому все учреждения приняли детей. В школах № 3, 5, 7, 19, 20, 21, 27, 40 и сегодня добавились № 6, 24, 17, 32 и лицей № 1 занятия переведены на дистанционный формат.
В медицинских учреждениях ситуация стабилизируется: дополнительно утеплены контуры, используется тепловое оборудование, пациентов обеспечили одеялами. В жилых домах постепенно повышается температура, жалобы обрабатываются совместно с управляющими компаниями.
Также зарегистрировано одно кратковременное аварийное отключение из-за перегрузки линии, которое было оперативно устранено. За 9 декабря количество обращений в ЕДДС снизилось с более чем 400 до около 20 звонков.
Все службы работают в режиме ЧС, учитывая прогнозируемое понижение температуры. Ситуация на особом контроле губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и прокуратуры. По словам Сергея Петрова, сведения о параметрах теплоносителя в магистралях Ангарска будут публиковаться каждые два часа. На данный момент они составляют от 95 до 124,9°С в зависимости от магистрали:
- Магистраль № 1 — 98,4
- Магистраль № 2 — 98,3
- Магистраль № 3 — 98,2
- Магистраль № 4 — 96,2
- Магистраль № 5 −95
- Магистраль № 6 (ТЭЦ-10) — 124,9
Напомним, температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9 в Ангарске, в ночь на 9 декабря выросла до 96 . Как сообщает пресс-служба Байкальской энергетической компании, энергетики продолжают восстановительные работы.