Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил работу группировки «Центр»

Начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Центр», сообщили в российском военном ведомстве.
В сообщении говорится, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач силами группировки, действующими на днепропетровском направлении в зоне СВО.
В ходе проверки глава Генштаба заявил, что южная часть населенного пункта Димитров перешла под контроль российских войск.
Он также сообщил об освобождении населенных пунктов Ровное, Рог и Гнатовка.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше