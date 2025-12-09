В столице отремонтировали Краснопресненский путепровод

«Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Сооружению был необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры балок пролетных строений, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта», — рассказал Петр Бирюков.