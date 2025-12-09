В столице отремонтировали Краснопресненский путепровод

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Этот путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления Московской железной дороги, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Сооружению был необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры балок пролетных строений, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта», — рассказал Петр Бирюков.
Для обеспечения безопасности работ использовались специальные вспомогательные сооружения и устройства, которые поддерживали конструкцию.
Специалисты заменили 180 железобетонных балок и более 220 метров деформационных швов, переустроили 60 стоек опор и обновили 360 опорных частей. Кроме того, отремонтированы устои мостового сооружения, а также почти на полметра увеличен подмостовой габарит.
На путепроводе заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров общей площадью около 10,2 тысячи квадратных метров, оборудовали энергоэффективные фонари, привели в порядок лестничные сходы, установили барьерные и перильные ограждения, выполнили гранитную облицовку.
За последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.