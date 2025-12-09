Герасимов: в освобожденном Красноармейске идет проверка жилых кварталов

В освобожденном Красноармейске осуществляется проверка жилых кварталов, российские военные оказывают помощь местным жителям. Об этом во вторник, 9 декабря, в ходе проверки выполнения боевых задач военнослужащими группировки войск «Центр» заявил начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению», — рассказал Герасимов, слова которого приводит министерство обороны РФ.
Начальник генштаба РФ добавил, что из города эвакуировали более 200 мирных жителей.
Также стало известно об освобождении трех населённых пунктов, расположенных с восточной стороны Красноармейска. Герасимов уточнил, что ВС РФ взяли под контроль Ровное, Рог и Гнатовку.
Напомним, президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска вечером 30 ноября, когда глава государства посещал один из пунктов управления СВО.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы ВС РФ проводят дозачистку Красноармейска от боевиков ВСУ.