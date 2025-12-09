В Новосибирске создан городской штаб для координации уборки улиц

В Новосибирске начнёт работу городской штаб, который будет координировать деятельность всех служб, отвечающих за уборку улиц. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в мэрии.
По словам мэра, это позволит вывести благоустройство и содержание улично-дорожной сети на более высокий уровень.
— В прошлом году мы передали в районы технику, определили регламенты содержания улиц. Сейчас наступил момент сделать ещё один стратегический шаг, когда уборка города будет организована по единым принципам. Для этого создан городской штаб, который будет координировать работу. При этом персональная ответственность за ситуацию на местах остаётся у глав районов, — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Городской штаб будет управлять взаимодействием дорожно-эксплуатационных учреждений и подрядчиков, работающих на дорогах и тротуарах. Как отметил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, единый орган позволит сформировать общие подходы к содержанию территорий — от скорости реагирования на снегопады до правил применения противогололёдных материалов.
В состав штаба войдут представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса, главы районов, депутаты городского Совета и Заксобрания области. Также к его работе привлекут сотрудников Госавтоинспекции и Министерства транспорта региона.
Заседания штаба будут проходить еженедельно, а в периоды неблагоприятной погоды — ежедневно, что позволит быстрее реагировать на внештатные ситуации и своевременно убирать улицы.