В Новосибирске создан городской штаб для координации уборки улиц

— В прошлом году мы передали в районы технику, определили регламенты содержания улиц. Сейчас наступил момент сделать ещё один стратегический шаг, когда уборка города будет организована по единым принципам. Для этого создан городской штаб, который будет координировать работу. При этом персональная ответственность за ситуацию на местах остаётся у глав районов, — подчеркнул Максим Кудрявцев.