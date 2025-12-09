Ричмонд
В Омской области мощно подорожали мясо и алкоголь

Говядина с начала года подорожала почти на 20%.

Источник: Аргументы и факты

Омскстат подготовил доклад о социально-экономическом положении Омской области в октябре 2025 года.

Статистики в том числе проанализировали изменение цен на продукты в регионе. По данным аналитиков, средний уровень цен на продукты в октябре 2025 года увеличился на 1,5%, с начала года — на 5,7%. Однако некоторые товары подорожали особенно сильно.

Так, аналитики фиксируют рост стоимости мяса и птицы на 6,9% с начала года. При этом самый мощный рост показали цены на говядину (кроме бескостного мяса) — средняя стоимость подскочила на 19,8% к началу года. Как обратил внимание «СуперОмск», средняя стоимость одного килограмма говядины, не считая мякоти, на 1 декабря составила 632,33 рубля.

Кроме того, мощный, по мнению автора, скачок с начала года показали цены на алкоголь — рост составил в среднем 15,4% к началу года. Больше всего подорожало пиво — на 20,9%.

Также на 12,7% подорожали рыба и морепродукты: в этой группе на 38% дороже стали мороженые кальмары. Также на 6,9% к началу года подорожало молоко.

Вместе с тем Омскстат фиксирует в октябре снижение цен на огурцы в 1,5 раза к началу года; на 16,2% подешевело оливковое масло; на 12,5% — шлифованный рис.