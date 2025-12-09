В Омской области мощно подорожали мясо и алкоголь

Так, аналитики фиксируют рост стоимости мяса и птицы на 6,9% с начала года. При этом самый мощный рост показали цены на говядину (кроме бескостного мяса) — средняя стоимость подскочила на 19,8% к началу года. Как обратил внимание «СуперОмск», средняя стоимость одного килограмма говядины, не считая мякоти, на 1 декабря составила 632,33 рубля.