Из-за долгов за границу не могут уехать 355 тысяч свердловчан

Так как приближается Новый год, приставы призывают свердловчан проверить себя на наличие задолженностей. В череде праздничной суеты и подготовке к путешествиям можно забыть о погашении долгов. Посмотреть задолженности свердловчане могут на сайте «Госуслуги».