Из-за долгов за границу не могут уехать 355 тысяч свердловчан

Приставы запретили выезд за границу 355 тысячам свердловчан из-за долгов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области приставы ограничили выезд за границу для более чем 355 тысяч местных жителей из-за долгов. Об этом сообщает региональный ГУФССП России.

— На исполнении в ГУФССП России по Свердловской области находится более 1,7 миллиона исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей по взысканию задолженностей, — отметили в ведомстве.

Так как приближается Новый год, приставы призывают свердловчан проверить себя на наличие задолженностей. В череде праздничной суеты и подготовке к путешествиям можно забыть о погашении долгов. Посмотреть задолженности свердловчане могут на сайте «Госуслуги».

Там же свердловчане могут узнать об ограничении выезда за границу, об аресте имущества и о ходе исполнительного производства. На сайте также можно погасить задолженность.