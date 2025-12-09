Из-за долгов за границу не могут уехать 355 тысяч свердловчан

В Свердловской области приставы ограничили выезд за границу для более чем 355 тысяч местных жителей из-за долгов. Об этом сообщает региональный ГУФССП России.
— На исполнении в ГУФССП России по Свердловской области находится более 1,7 миллиона исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей по взысканию задолженностей, — отметили в ведомстве.
Так как приближается Новый год, приставы призывают свердловчан проверить себя на наличие задолженностей. В череде праздничной суеты и подготовке к путешествиям можно забыть о погашении долгов. Посмотреть задолженности свердловчане могут на сайте «Госуслуги».
Там же свердловчане могут узнать об ограничении выезда за границу, об аресте имущества и о ходе исполнительного производства. На сайте также можно погасить задолженность.