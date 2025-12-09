Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Москву и Шарм-эль-Шейх из Нижнего Новгорода отменили 9 декабря

Еще один рейс задерживается.

Источник: Живем в Нижнем

Два рейса отменили и один задержали в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова 9 декабря. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

Первый отмененный рейс — в Шарм Эль Шейх — был запланирован на 02:50. Борт должен был приземлиться на египетском курорте в 07:50 по местному времени. Также не состоится вылет в Москву: речь идет о рейсе FV-6226, назначенном на 21:30. Его пассажиры должны были оказаться в главном городе России в 22:50.

Также в нижегородском аэропорту изменили время отправления самолета в Санкт-Петербург. Вместо 12:05 воздушное судно вылетит из регионального центра в город на Неве в 14:05.

Напомним, сегодня в нижегородском аэропорту ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.