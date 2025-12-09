Рейсы в Москву и Шарм-эль-Шейх из Нижнего Новгорода отменили 9 декабря

Два рейса отменили и один задержали в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова 9 декабря. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.
Первый отмененный рейс — в Шарм Эль Шейх — был запланирован на 02:50. Борт должен был приземлиться на египетском курорте в 07:50 по местному времени. Также не состоится вылет в Москву: речь идет о рейсе FV-6226, назначенном на 21:30. Его пассажиры должны были оказаться в главном городе России в 22:50.
Также в нижегородском аэропорту изменили время отправления самолета в Санкт-Петербург. Вместо 12:05 воздушное судно вылетит из регионального центра в город на Неве в 14:05.
Напомним, сегодня в нижегородском аэропорту ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов.