Омский боец Пётр Ян получил меньше соперника за победу в UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян получил в разы меньше своего соперника Мераба Двалишвили за титульный реванш на турнире UFC 323, прошедшем в Лас-Вегасе. По данным спортивного агентства Sporty Salaries, гонорар Яна составил $1,43 млн, что включает $500 тыс. за выход на поединок, $32 тыс. от спонсоров, $50 тыс. за лучший бой вечера и $850 тыс. от продаж платных трансляций.
В свою очередь, Двалишвили заработал $2,34 млн, что в 1,63 раза больше суммы Яна. Его гонорар включал $750 тыс. за выход на титульный бой, $42 тыс. от спонсоров, $50 тыс. за лучший бой и $1,5 млн от телетрансляций.
По итогам турнира UFC 323 Пётр Ян вернул себе чемпионский пояс в легчайшем дивизионе, который он удерживал с июля 2020 года по март 2021 года. На его счету 20 побед и 5 поражений в ММА.
Мераб Двалишвили, несмотря на свою отличную серию побед в 2025 году, не смог стать рекордсменом UFC по числу успешных защит титула за календарный год. В своём последнем бою он потерпел пятое поражение в карьере и первое с апреля 2018 года. На его счету 21 победа в смешанных единоборствах.