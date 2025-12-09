Омский боец Пётр Ян получил меньше соперника за победу в UFC

Мераб Двалишвили, несмотря на свою отличную серию побед в 2025 году, не смог стать рекордсменом UFC по числу успешных защит титула за календарный год. В своём последнем бою он потерпел пятое поражение в карьере и первое с апреля 2018 года. На его счету 21 победа в смешанных единоборствах.