В Самаре оштрафовали организацию по отлову бездомных животных

В Самаре в пункте временного содержания животных складировали отходы и мусор.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре оштрафовали организацию по отлову бездомных животных. В дело вмешалась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Ведомство установило, что в пункте временного содержания животных размещали биологические отходы и мусор, также компания несвоевременно вносила сведения о животных на официальный сайт, отметили в сообщении.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Компания отреагировала на прокурорское вмешательство, установлены контейнеры для биологических отходов, территория освобождена от мусора, информация на веб-сайте обновлена, ответственные сотрудники понесли дисциплинарное наказание.