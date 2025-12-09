В Самаре оштрафовали организацию по отлову бездомных животных. В дело вмешалась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Ведомство установило, что в пункте временного содержания животных размещали биологические отходы и мусор, также компания несвоевременно вносила сведения о животных на официальный сайт, отметили в сообщении.
Руководителя организации привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Компания отреагировала на прокурорское вмешательство, установлены контейнеры для биологических отходов, территория освобождена от мусора, информация на веб-сайте обновлена, ответственные сотрудники понесли дисциплинарное наказание.