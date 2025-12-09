Ученые обнаружили у кометы-НЛО 3I/ATLAS двигатель

Астрофизики обнаружили очередные доказательства того, что к Земле несется корабль пришельцев, на этот раз у 3I/ATLAS нашли двигатель, узнал aif.ru. из канала в социальной сети X*, который ведет «первый человек, раскрывший, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
«Я снова взглянул на наблюдения XRISM и нашел неопровержимые доказательства… Эта комета светится в рентгеновских лучах так же, как двигатель космического корабля, а не так, как должен светиться тающий снежок. Вот почему многие ученые сейчас тихо говорят: “Э-э… ребята, эта штука на самом деле может быть зондом”», — говорится в одном из постов.
Уточняется, что телескоп XRISM 6−8 декабря сделал новые снимки межзвездного объекта, благодаря чему стало понятно — свечение объекта имеет неправильный цвет (слишком много зелено-голубого углерода и азота, почти нет кислорода); он светит по направлению к Солнцу, а не от него; свет постоянный и чистый, как включенный свет, а не мерцающий, как костер.
«Факт: именно такой цвет и форму мы видим каждый день в камерах для испытаний ракетных двигателей на Земле (настоящие двигатели, работающие на азотном или углеродном топливе)», — подчеркивает автор канала.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он несется к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Наиболее близко комета-НЛО подлетит к нашей планете 19 декабря.
Ранее появился новый снимок кометы-НЛО 3I/ATLAS с таинственным свечением.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.