Ученые обнаружили у кометы-НЛО 3I/ATLAS двигатель

«Я снова взглянул на наблюдения XRISM и нашел неопровержимые доказательства… Эта комета светится в рентгеновских лучах так же, как двигатель космического корабля, а не так, как должен светиться тающий снежок. Вот почему многие ученые сейчас тихо говорят: “Э-э… ребята, эта штука на самом деле может быть зондом”», — говорится в одном из постов.