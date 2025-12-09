Китайского предпринимателя Тяньхуэя казнили за взятки на 156 миллионов долларов

Суд в Китае казнил экс-гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, обвиняемого в получении взяток на сумму около 156 миллионов долларов.
Следствие установило, что в 2014—2018 годах Бай Тяньхуэй, используя должностное положение, содействовал другим лицам в получении проектов и корпоративного финансирования.
За это он незаконно получил деньги и ценности на сумму 1,108 миллиарда юаней (примерно 156 миллионов долларов). В мае 2024 года суд приговорил его к смертной казни за крупные взятки, лишил политических прав и постановил конфисковать имущество.
В феврале суд отклонил поданную им апелляцию и оставил приговор в силе, несмотря на его сотрудничество со следствием и предоставленные важные доказательства по другим делам, передает Reuters.
В сентябре суд в Китае приговорил бывшего министра сельского хозяйства страны Тан Жэньцзяня к смертной казни по обвинению в получении взяток. С 2007 по 2024 год чиновник брал деньги в обмен на помощь в вопросах хозяйственной деятельности и таким образом заработал 38 миллионов долларов.