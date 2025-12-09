Дед Мороз поздравит юных омичей необычной открыткой

Такое поздравление получат все дети, которые примут участие в традиционной новогодней акции муниципальных библиотек Омска «Сказочная почта Деда Мороза» (0+). Уже сейчас получено более 700 писем от юных омичей и их прием продолжится до 26 декабря. В любую из библиотек можно принести поделки, письма, открытки, новогодние рисунки с поздравлениями Деду Морозу. На каждое детское послание придет ответ в специальном конверте с поздравлением и добрыми пожеланиями от сказочного волшебника.