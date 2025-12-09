Ричмонд
Дед Мороз поздравит юных омичей необычной открыткой

Дизайн открытки будет выполнен в необычном, но трендовом вязаном стиле.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет выглядеть поздравительная открытка от сказочного волшебника для маленьких омичей. Ее дизайн будет выдержан в популярном сейчас «вязаном» стиле.

Такое поздравление получат все дети, которые примут участие в традиционной новогодней акции муниципальных библиотек Омска «Сказочная почта Деда Мороза» (0+). Уже сейчас получено более 700 писем от юных омичей и их прием продолжится до 26 декабря. В любую из библиотек можно принести поделки, письма, открытки, новогодние рисунки с поздравлениями Деду Морозу. На каждое детское послание придет ответ в специальном конверте с поздравлением и добрыми пожеланиями от сказочного волшебника.

Напомним, что отправить письмо можно и в электронном виде на сайте Омских муниципальных библиотек. В этом случае ответом станет поздравительная мультимедийная открытка от Деда Мороза.

Ранее мы рассказывали, какие мероприятия запланированы в Омске в новогодние праздники.