Дед Мороз поздравит юных омичей необычной открыткой

Стало известно, как будет выглядеть поздравительная открытка от сказочного волшебника для маленьких омичей. Ее дизайн будет выдержан в популярном сейчас «вязаном» стиле.
Такое поздравление получат все дети, которые примут участие в традиционной новогодней акции муниципальных библиотек Омска «Сказочная почта Деда Мороза» (0+). Уже сейчас получено более 700 писем от юных омичей и их прием продолжится до 26 декабря. В любую из библиотек можно принести поделки, письма, открытки, новогодние рисунки с поздравлениями Деду Морозу. На каждое детское послание придет ответ в специальном конверте с поздравлением и добрыми пожеланиями от сказочного волшебника.
Напомним, что отправить письмо можно и в электронном виде на сайте Омских муниципальных библиотек. В этом случае ответом станет поздравительная мультимедийная открытка от Деда Мороза.
