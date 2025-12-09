Количество вызовов скорой в Омске подскочило

Если сравнивать с более ранними периодами, рост числа вызовов становится еще более очевидным. Так, за неделю с 17 по 23 ноября было выполнено 7 036 вызовов, а с 10 по 16 ноября — 6 521. Судя по данным, за три недели объем работы службы вырос на 838 вызовов, или почти на 13%*. При этом количество госпитализаций в первую неделю декабря (2 688) остается близким к показателю двухнедельной давности (2 684 за период 17—23 ноября ).