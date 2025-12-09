Количество вызовов скорой в Омске подскочило

По данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за период с 1 по 7 декабря 2025 года подстанциями службы было выполнено 7 359 вызовов к пациентам. Этот показатель на 1,8%* превысил результат предыдущей недели (24−30 ноября 2025 года), когда было зафиксировано 7 231 обращение.
Среднесуточная нагрузка на службу в первую неделю декабря составила 1 051 вызов, что также выше уровня прошлой недели, когда она равнялась 1 033 вызовам в сутки. Таким образом, растущий недельный тренд на увеличение числа вызовов, наблюдавшийся с середины ноября, сохранился.
Однако количество госпитализаций, проведенных по скорой помощи, в первую неделю декабря, напротив, уменьшилось. За этот период в стационары было доставлено 2 688 пациентов, что на 45 случаев меньше, чем неделей ранее (2 733 госпитализации с 24 по 30 ноября 2025 года).
Если сравнивать с более ранними периодами, рост числа вызовов становится еще более очевидным. Так, за неделю с 17 по 23 ноября было выполнено 7 036 вызовов, а с 10 по 16 ноября — 6 521. Судя по данным, за три недели объем работы службы вырос на 838 вызовов, или почти на 13%*. При этом количество госпитализаций в первую неделю декабря (2 688) остается близким к показателю двухнедельной давности (2 684 за период
*по подсчетам «СуперОмска».