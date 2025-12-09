В Ангарске постепенно налаживают тепло после аварии на ТЭЦ

— Температура в домах постепенно повышается. Во всех детских садах она уже соответствует норме (от 19 до 23 градусов), и они работают как обычно. Однако в 11 школах из-за недостаточного прогрева занятия переведены на дистанционный формат. К ранее переведенным школам 9 декабря добавились учебные заведения № 6, 24, 17, 32 и лицей № 1, — уточнил Сергей Петров.