В Ангарске постепенно налаживают тепло после аварии на ТЭЦ

В Ангарске продолжают устранять последствия аварии на ТЭЦ-9. Ситуация медленно улучшается, но работа идет в режиме чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр округа Сергей Петров.
Специалисты запустили дополнительный котёл № 7, что позволило увеличить нагрев воды в системе до 96 градусов. Сейчас завершается ремонт основного котла № 2. Его планируется начать растапливать сегодня к 17:00, а к 10−11 декабря он должен выйти на полную мощность в 125 градусов.
— Температура в домах постепенно повышается. Во всех детских садах она уже соответствует норме (от 19 до 23 градусов), и они работают как обычно. Однако в 11 школах из-за недостаточного прогрева занятия переведены на дистанционный формат. К ранее переведенным школам 9 декабря добавились учебные заведения № 6, 24, 17, 32 и лицей № 1, — уточнил Сергей Петров.
В больницах и поликлиниках ситуация под контролем: здания дополнительно утеплены, используются обогреватели, пациентам выдали теплые одеяла. Количество проблем и жалоб снижается. Если 8 декабря в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 400 звонков, то днем позже — чуть больше 20. Было одно аварийное отключение света из-за перегрузки сети, но его быстро устранили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что масштабные полицейские учения проходят в Иркутске 9 декабря.