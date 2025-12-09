Ричмонд
Новогодние троллейбусы выехали на улицы Новороссийска

В Новороссийске запущены праздничные троллейбусы.

Источник: t.me/mup_mptn_nvrsk

На улицы Новороссийска выехали празднично украшенные троллейбусы, готовые подарить горожанам новогоднее настроение. Первый борт, № 24, уже радует пассажиров на маршрутах № 6 и № 16, создавая особую атмосферу праздника.

«Ловите новогодний вайб на линиях маршрутов № 6 и № 16!», — призывают гостей и жителей Новороссийска в троллейбусном управлении.

Над созданием праздничного облика троллейбуса № 24 трудился его постоянный экипаж — водитель Владимир Владимирович и кондуктор Анна Валентиновна, которые внесли свой вклад в украшение города к Новому году.