Новогодние троллейбусы выехали на улицы Новороссийска

На улицы Новороссийска выехали празднично украшенные троллейбусы, готовые подарить горожанам новогоднее настроение. Первый борт, № 24, уже радует пассажиров на маршрутах № 6 и № 16, создавая особую атмосферу праздника.
«Ловите новогодний вайб на линиях маршрутов № 6 и № 16!», — призывают гостей и жителей Новороссийска в троллейбусном управлении.
Над созданием праздничного облика троллейбуса № 24 трудился его постоянный экипаж — водитель Владимир Владимирович и кондуктор Анна Валентиновна, которые внесли свой вклад в украшение города к Новому году.