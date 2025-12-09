Под Омском на берегу Иртыша планируют построить дорогой ресторан

Владелец компании «Сиброс», Арабо Григорян, стал победителем аукциона на право аренды земельного участка в Розовском сельском поселении Омского района. Участок предназначен для строительства капитального объекта общепита — ресторана на 250 человек. Результаты аукциона были опубликованы на платформе ГИС Торги.
Григорян планирует возвести на участке ресторан и дом отдыха. Проектная документация на этот объект получила положительное заключение госэкспертизы 27 марта 2025 года. Земельный участок площадью 3,6 тысячи кв. м находится на берегу Иртыша. Начальная стоимость аренды была установлена в 331,1 тысячи рублей в год, а Григорян предложил 347,7 тысячи рублей. На участок также претендовали два других предпринимателя из Оренбургской области, Павел Федоров и Илья Нестеренко.
Срок аренды земельного участка составит 4 года 10 месяцев, а площадь ресторана, разрешённая для строительства, должна быть от 1,4 до 1,8 тысячи кв. м.
В дополнение к проекту ресторана Григорян продолжает строительство базы отдыха в Розовке, которое было начато в 2024 году. Гостиница Villa Resort на 33 номера будет иметь форму шайбы, а также предусмотрена коттеджная зона с 24 номерами и зоной барбекю. В проекте предусмотрены уличный подогреваемый бассейн, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Общая вместимость комплекса составит 500−600 человек. Общие инвестиции в проект оцениваются в 1,6 млрд рублей, с ожидаемым сроком окупаемости 7−10 лет.