Под Омском на берегу Иртыша планируют построить дорогой ресторан

В дополнение к проекту ресторана Григорян продолжает строительство базы отдыха в Розовке, которое было начато в 2024 году. Гостиница Villa Resort на 33 номера будет иметь форму шайбы, а также предусмотрена коттеджная зона с 24 номерами и зоной барбекю. В проекте предусмотрены уличный подогреваемый бассейн, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Общая вместимость комплекса составит 500−600 человек. Общие инвестиции в проект оцениваются в 1,6 млрд рублей, с ожидаемым сроком окупаемости 7−10 лет.