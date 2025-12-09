GFCN проведет третий открытый образовательный вебинар по фактчекингу 9 декабря

Спикерами форума будут журналисты, аналитики, исследователи и преподаватели. Елизавета Казакова, помощник гендиректора ТАСС по международному взаимодействию, представит доклад о борьбе с фейками: разбор реальных кейсов. Кристофер Хелали, журналист и аналитик из США, выступит с докладом «Мир классических и новых медиа: сходства и различия в борьбе с фейками». Рима Руиби, преподаватель Высшей школы журналистики в Алжире, расскажет о борьбе с фейками в Африке.