GFCN проведет третий открытый образовательный вебинар по фактчекингу 9 декабря

Участники вебинара узнают о сходствах и различиях опровержения фейков.

9 декабря 2025 Global Fact-Checking Network проведет третий образовательный вебинар о противодействии дезинформации в медиа. Участники узнают о сходствах и различиях в выявлении и опровержении фейков в разных средах.

Спикерами форума будут журналисты, аналитики, исследователи и преподаватели. Елизавета Казакова, помощник гендиректора ТАСС по международному взаимодействию, представит доклад о борьбе с фейками: разбор реальных кейсов. Кристофер Хелали, журналист и аналитик из США, выступит с докладом «Мир классических и новых медиа: сходства и различия в борьбе с фейками». Рима Руиби, преподаватель Высшей школы журналистики в Алжире, расскажет о борьбе с фейками в Африке.

Вебинар пройдет на специальной платформе онлайн. В этот раз выступления будут на английском языке, бесплатно и открыто для всех. Начало в 12:00 (мск).

Ранее KP.RU сообщил, что российский дипломат Мария Захарова выступила на форуме, посвященном развеиванию фейков. Он прошел в октябре 2025 года.

