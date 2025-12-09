В России предложили по-новому рассчитывать МРОТ: что хотят учитывать

Существующая сегодня методика расчета минимальной заработной платы (МРОТ) имеет изъяны, на этом фоне в РФ следует ввести новую формулу. Такое предложение сделали по итогам заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), передают «Известия».
МРОТ сейчас рассчитывают исходя из показателя прожиточного минимума. Специалисты считают, что такой подход не обеспечивает достаточный доход для удовлетворения потребностей трудящегося и его семьи.
Оптимальным вариантом расчета МРОТ предложили привязку к минимальному потребительскому бюджету, включающему в том числе расходы на связь, интернет, страховки и питание вне дома. Подобная методика, по мнению аналитиков, станет более справедливой.
Однако создать общий список потребительского бюджета для всех жителей сложно из-за различий в потребностях регионов на фоне разных погодных и экономических факторов.
«Наиболее реалистичным выглядит гибридный подход, сочетающий рыночный ориентир, медиану, с поправкой на реальное потребление», — считает доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Левошич.
Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин утвердил закон, который устанавливает МРОТ в размере 27 093 рублей. Изменение вступит в силу с 1 января 2026 года.