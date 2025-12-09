«Продолжает искрить, может и рвануть». Ученые сказали про резкое изменение прогноза на магнитные бури из-за вспышек на Солнце

На Солнце зафиксировали ряд мощных вспышек, сообщили в Институте прикладной геофизики.
Пять сильных вспышек на Солнце, в том числе одну высочайшего класса Х и четыре класса М, зафиксировали 8 декабря. Также ночью с 00.17 по 04.38 по минскому времени произошли на Солнце еще четыре мощные вспышки, длившиеся от 8 до 42 минут.
— На 9 декабря вспышечная активность будет от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные, — предупредили ученые белорусов и других жителей Земли.
В свою очередь в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук в космическом прогнозе 9 декабря уточнили, что к 09.00 утра вспышки на Солнце не прекратились, а в течение нескольких часов должна начаться магнитная буря.
— Продолжает искрить. На самом деле может и рвануть, — прокомментировали в лаборатории.
Также ученые добавили, что из-за высокой вспышечной активности на Солнце в последние сутки геомагнитный график выглядит необычно.
— Геомагнитный график выглядит реально как затишье перед бурей, — предупредили эксперты.
