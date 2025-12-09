«Продолжает искрить, может и рвануть». Ученые сказали про резкое изменение прогноза на магнитные бури из-за вспышек на Солнце

Пять сильных вспышек на Солнце, в том числе одну высочайшего класса Х и четыре класса М, зафиксировали 8 декабря. Также ночью с 00.17 по 04.38 по минскому времени произошли на Солнце еще четыре мощные вспышки, длившиеся от 8 до 42 минут.