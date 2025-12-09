Ричмонд
«Продолжает искрить, может и рвануть». Ученые сказали про резкое изменение прогноза на магнитные бури из-за вспышек на Солнце

Пять мощных вспышек произошли на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце зафиксировали ряд мощных вспышек, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Пять сильных вспышек на Солнце, в том числе одну высочайшего класса Х и четыре класса М, зафиксировали 8 декабря. Также ночью с 00.17 по 04.38 по минскому времени произошли на Солнце еще четыре мощные вспышки, длившиеся от 8 до 42 минут.

— На 9 декабря вспышечная активность будет от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные, — предупредили ученые белорусов и других жителей Земли.

В свою очередь в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук в космическом прогнозе 9 декабря уточнили, что к 09.00 утра вспышки на Солнце не прекратились, а в течение нескольких часов должна начаться магнитная буря.

— Продолжает искрить. На самом деле может и рвануть, — прокомментировали в лаборатории.

Также ученые добавили, что из-за высокой вспышечной активности на Солнце в последние сутки геомагнитный график выглядит необычно.

— Геомагнитный график выглядит реально как затишье перед бурей, — предупредили эксперты.

Ранее ученые предупреждали, что сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря: «Высокая вероятность полярных сияний».

Между тем сильные дожди накроют Беларусь 9 декабря, а еще потеплеет до +9: «Фронты смещаются с Западной Европы».

А еще в Беларуси в декабре зацвел шиповник, что по народным приметам предвещает суровую зиму.

